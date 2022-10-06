Москва, 6 октября, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Под наблюдением врачей остаются 16 пострадавших в результате стрельбы в школе Ижевска. Об этом журналистам заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Kzn.ru Казань соболезнует Ижевску

«Сегодня под наблюдением врачей в стационарах находится 16 пациентов, из них 14 — это дети, наиболее тяжёлые двое пациентов, они находятся в реанимации на искусственной вентиляции лёгких, это дети с огнестрельными ранениями», — сказал Мурашко.

По его словам, один ребёнок, находящийся в тяжёлом состоянии, поправляется, а вот состояние второго вызывает тревогу. Всем пострадавшим, отметил министр, оказывается необходимая помощь в полном объёме.