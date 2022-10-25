Ижевск, 25 октября, 2022, 22:12 — ИА Регнум. В настоящее время из числа пострадавших при стрельбе в школе Ижевска один ребёнок по-прежнему находится в критическом состоянии. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в прямом эфире телеканала «Моя Удмуртия».

Этот ребёнок был госпитализирован в одну из московских клиник. Сейчас в столичных медицинских учреждениях остаются девять человек — семь детей и двое взрослых.

В больнице

«Ближайшая выписка в Москве — на 27 октября», — отметил глава региона. Сколько пострадавших выпишут в указанную дату, глава республики не уточнил.

На постоянной основе с семьями погибших и пострадавших продолжают работать психологи.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября в школе №88 Ижевска произошла стрельба. С оружием в учебное заведение ворвался бывший выпускник. Погибли 17 человек, в том числе 11 детей, 23 человека получили ранения различной степени тяжести. Из ижевских больниц всех детей выписали до 17 октября.

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