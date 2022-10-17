Ижевск, 17 октября, 2022, 21:43 — ИА Регнум. Последний из проходящих лечение в Ижевске детей, которые пострадали при стрельбе в школе №88, выписан из больницы. Об этом сообщила в своем telegram-канале вице-премьер Удмуртии Эльвира Пинчук.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

Она отметила, что в ближайшие два месяца мальчик будет проходить амбулаторное лечение. После чего запланирован еще один курс реабилитации.

«В стационарах московских клиник лечение продолжают получать девять человек — двое взрослых и семь детей», — заключила Пинчук.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе 21 ученик школы №88 в Ижевске проходил лечение в санатории «Ласточка». Планировалось, что на этой неделе курс санаторно-курортного лечения пройдут еще 60 человек. Для детей в санатории предусмотрены: наблюдение психологов; осмотры общих и узких специалистов; лечебная физкультура и массаж; физиолечение; бассейн.

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