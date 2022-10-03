Ижевск, 3 октября, 2022, 13:44 — ИА Регнум. В Общественной палате Удмуртии предложили представить к государственным наградам сотрудников учеников школы №88 в Ижевске, на которую было совершено вооруженное нападение. Соответствующее ходатайство направлено главе республики Александру Бречалову, сообщает палата на своей странице в социальной сети.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

Председатель комиссии по молодежной политике ОП республики Ольга Лихачева подчеркнула, что необходимо наградить и погибших, и выживших при нападении учителей и школьников. Все жители республики будут вечно благодарны баррикадирующим классы и организующим эвакуацию учителям, детям, которые не растерялись и помогли одноклассникам.

«Но я предлагаю прибавить к нашей благодарности ещё и благодарность государства», — заключила Лихачева.

Как сообщало ИА REGNUM, ученика 10 «Б» класса школы № 88 города Ижевска, которая подверглась вооруженному нападению, Александра Стерхова глава МВД России Владимир Колокольцев наградил медалью «За вклад в укрепление правопорядка». По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, 26 сентября, когда в школу ворвался вооруженный преступник, юноша проявил смелось и самоотверженность.

Читайте также: Ученика школы из Ижевска наградили медалью МВД