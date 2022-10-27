Ижевск, 27 октября, 2022, 17:47 — ИА Регнум. Госсовет Удмуртии на заседании 27 октября принял обращение к премьер-министру России Михаилу Мишустину по вопросу разработки нормативных правовых актов РФ, направленных на усиление антитеррористической защищенности объектов образования и безопасности обучающихся. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Охрана

Депутаты предлагают, в частности, предусмотреть возможность разработки отдельной программы по обеспечению безопасности образовательных организаций, которая бы предусматривала федеральное финансирование соответствующих мероприятий или возможность софинансирования.

По словам вице-спикера Госсовета — главы постоянной комиссии по науке, образованию и поддержке развития институтов гражданского общества Татьяны Ишматовой, в предыдущем созыве парламента депутаты уже выходили с подобным обращением.

«Необходимо четко распределить уровни ответственности, чтобы за безопасность отвечал не только директор школы или руководитель дошкольного учреждения. Учредитель должен также нести ответственность за то, чтобы было обеспечено исполнение требований безопасности. Также нет общего регламента и стандартов безопасности, и школы с одинаковым количеством обучающихся могут по-разному решать вопросы защищенности. Кроме этого, считаем целесообразным рассмотреть возможность передачи функционала по охране грамотным, обученным людям, а не просто частным охранным предприятиям», — пояснил председатель Госсовета республики Владимир Невоструев.

Он подчеркнул, что была проведена большая работа, подготовлен ряд предложений. Инициативу Удмуртии уже поддержали все участники очередного заседания Ассоциации законодателей Приволжского федерального округа.

Принятое обращение к Мишустину будет также направлено в законодательные органы регионов России с просьбой поддержать предложения.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября трагедия со стрельбой в школе произошла в Ижевске. В школу №88 ворвался вооруженный бывший выпускник и открыл стрельбу. В результате погибли 17 человек, в том числе 11 детей, 23 человека получили ранения различной степени тяжести. До сих пор состояние одного из пострадавших детей оценивается медиками как критическое.