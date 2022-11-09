Санкт-Петербург, 9 ноября, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга 9 ноября одобрили проект обращения к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву и министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко об ужесточении контроля за людьми с психическими расстройствами. Проект обращения рассмотрели на очередном заседании городского парламента, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Проект был рассмотрен в первом чтении. С инициативой перед депутатами выступил глава комитета по законодательству Всеволод Беликов («Единая Россия»). Депутат подчеркнул, что печальный список преступлений, совершенных людьми с психическими отклонениями, в который вошли трагические события в Перми, Ульяновске и Ижевске, надо прекращать.

«На сегодняшний день напрямую нормы федерального законодательства никак не регулируют правоотношения, возникающие между субъектами активного диспансерного наблюдения и вообще диспансерного наблюдения с людьми, имеющими отклонения психики, <…> и органами внутренних дел», — заявил Беликов.

Депутаты Петербурга предлагают федеральным министрам инициировать ежемесячное предоставление информации в органы внутренних дел о людях с психическими расстройствами. При этом такая информация будет направляться с соблюдением требований законодательства в области защиты персональных данных.

За принятие проекта обращения выступили 45 депутатов, один воздержался, а против выступили два парламентария. Проект перешёл ко второму чтению.