Ижевск, 3 октября, 2022, 22:30 — ИА Регнум. Еще четверых детей, пострадавших при стрельбе в школе Ижевска №88, выписали из больниц. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в своем telegram-канале.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Школа

Сейчас в Республиканской деткой клинической больнице и Первой республиканской клинической больнице под наблюдением специалистов остаются ещё три ребенка. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Среди 15 человек, которые были госпитализированы в московские больницы, восемь остаются в состоянии средней степени тяжести, шесть — в тяжелом состоянии. Один ребенок, пострадавший при нападении, в настоящий момент находится в крайне тяжелом состоянии.

Напомним, что при нападении на школу в Ижевске пострадали 23 человека. Были убиты 17 человек, из них 11 детей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее было объявлено о принятии дополнительных мер безопасности, которые будут применены во всех школах города. В ближайшее время все школы Ижевска планируется оборудовать системами оповещения о теракте, а также домофонами.