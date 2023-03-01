Убийство Дарьи Дугиной
Суд Тулы назначил заседание по делу, связанному с убийством Дугиной
Предварительное заседание по делу о подделке документов на автомобиль, связанное с убийством журналистки Дарьи Дугиной, состоится 6 марта в Пролетарском районном суде Тулы. Об этом сообщили 1 марта в объединённой пресс-службе судебной системы Тульской области и управления судебного департамента в...
1 марта 2023
В администрации президента России считают убийц Дарьи Дугиной марионетками
Ответственность за убийство политолога и журналиста Дарьи Дугиной должна быть и у тех, кто заказал это преступление, потому что исполнители ― это всего лишь марионетки. Такое мнение 15 декабря на конференции, посвящённой 30-летию со дня рождения Дугиной, высказал заместитель начальника управления...
15 декабря 2022
МИД РФ поблагодарил журналистов Мексики за присуждение премии Дарье Дугиной
Клубу журналистов Мексики выразил признательность МИД РФ за присуждение награды погибшей российской журналистке Дарье Дугиной. Об этом 7 декабря говорится в комментарии официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой. Она отметила, что в МИД признательны...
9 декабря 2022
В Мексике посмертно наградили российскую журналистку Дарью Дугину
Погибшую во время теракта российскую журналистку Дарью Дугину посмертно наградили в Мексике. Такое решение принял клуб журналистов страны, сообщил пресс-секретарь российского дипломатического представителя Андрей Земский. Читайте также: Александр Дугин заявил о гибели дочери «за Россию и во имя...
8 декабря 2022
Мосгорсуд утвердил заочный арест обвиняемой в убийстве Дугиной
Московский городской суд 21 ноября оставил под заочным арестом Наталью Вовк, обвиняемую в убийстве политолога Дарьи Дугиной, передает РИА Новости. «Жалобу оставить без удовлетворения», — огласила решение судья. Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября обвиняемая в убийстве политолога Дарьи Дугиной...
21 ноября 2022
Суд в Москве заочно арестовал обвиняемую в убийстве Дарьи Дугиной
Обвиняемая в убийстве политолога Дарьи Дугиной жительница территории б. УССР Наталья Вовк заочно арестована Басманным судом Москвы. Об этом 2 ноября рассказали в суде. «Суд избрал в отношении Вовк меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ...
2 ноября 2022
Politico: США публикациями об убийстве Дугиной предостерегают Киев
Американские СМИ обнародовали информацию о причастности Киева к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной, чтобы предостеречь киевский режим от совершения подобных провокаций. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источник. Издание отмечает, что между США и киевским режимом возникла...
12 октября 2022
Дугин подал заявление в прокуратуру Праги на главу минобороны Чехии
Известный российский политолог Александр Дугин подал в прокуратуру Праги заявление о привлечении к уголовной ответственности министра обороны Чехии Яны Черноховой за её высказывания по поводу гибели дочери Дугина Дарьи. Заявление от имени Дугина подал чешский адвокат и бывший сенатор Йиржи Вывадил...
7 октября 2022
Американцы раскритиковали США за попытку оправдать смерть Дарьи Дугиной
Киевский режим санкционировал в августе этого года взрыв машины русского философа Александра Дугина, в результате которого погибла его дочь Дарья. Раскрытие данной информации, считают американские политики, может привести к расширению конфликта, сообщает 6 октября New York Times. Со ссылкой на...
6 октября 2022
Захарова отреагировала на публикацию американских СМИ об убийстве Дугиной
», — сказала представитель российского внешнеполитического ведомства. При этом Захарова напомнила, что от Вашингтона не было ни разу слышно ни критики, ни порицания киевского режима «за весь тот ужас, который он творил на протяжении многих лет». Читайте также: Убийство Дарьи Дугиной: США взрастили...
6 октября 2022
Убийство Дарьи Дугиной: США взрастили террористов и отвечают за них
Желание американского политического класса снять с себя ответственность за политическое убийство Дарьи Дугиной понятно, но именно в Вашингтоне взрастили киевского «сукиного сына»-террориста и должны отвечать за него в полной мере, отметил 6 октября обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя...
6 октября 2022
Песков: причастность Киева к убийству Дугиной установлена сразу
Причастность киевского режима к убийству журналистки Дарьи Дугиной была установлена практически сразу. Об этом 6 октября заявил пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков. По его словам, почти сразу были установлены исполнители, а заказчики убийства были ясны. Песков прокомментировал...
6 октября 2022
Сеть: «Зеле стоит напрячься!» — в США подозревают Киев в убийстве Дугиной
Киевский террористический режим причастен к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной, считает американская разведка. Об этом 5 октября сообщает The New York Times. В издании отметили, что в соответствии с заявлениями официальных лиц Соединенных Штатов Америки американская сторона в организации...
6 октября 2022
NYT: разведка США уверена, что к убийству Дугиной причастен Киев
По мнению американских разведывательных служб, к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной причастен киевский режим. Об этом 6 октября сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники. При этом последние не стали уточнять, кто из представителей террористического режима Киева...
6 октября 2022
Вероятно, Запад в лице США намерен взять паузу — политолог
Россия за последние полгода добилась впечатляющих результатов на территории бывшей УССР. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM высказал политолог из Новокузнецка Андрей Полухин. «Удалось присоединить важнейшие территории. Показательна общая поддержка России жителями этих земель...
6 октября 2022
Спецслужбы США подозревают Киев в организации убийства Дугиной
Представители Киева могли санкционировать убийство российской журналистки Дарьи Дугиной, считают американские спецслужбы, пишет 5 октября The New York Times. Ссылаясь на заявления американских «официальных лиц», издание сообщает, что Штаты «не принимали участия в нападении ни путём предоставления...
5 октября 2022
В тульском Ясногорске появилась улица имени Дарьи Дугиной
Улицу в Ясногорске Тульской области назвали именем Дарьи Дугиной. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ясногорского района. Постановление о присвоении нового названия подписал 21 сентября глава администрации района Владимир Мухин. «Дарья стала примером патриотического отношения к нашей...
27 сентября 2022
Пригожин предложил назвать улицу Петербурга в честь Дарьи Дугиной
Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин предложил присвоить одной из улиц городаимя Дарьи Дугиной, погибшей от рук киевских террористов. Как сообщается в Telegram-канале компании Пригожина, бизнесмен направил обращение в Законодательное собрание Петербурга. «Всем нам знакомо имя Дарьи Дугиной —...
21 сентября 2022
«Дарья отдала жизнь за свои идеалы»: эксперт Баранчик о гибели Дугиной
», — отметил он. Ранее ряд экспертов утверждал, что девушка погибла по роковой случайности, а настоящей целью атаки мог быть ее отец, известный философ и общественный деятель Александр Дугин. В то же время Баранчик не согласен с таким мнением. Он убежден, что убить хотели именно журналистку. «Думаю...
16 сентября 2022
Путин напомнил генсеку ООН о подлом убийстве бандеровцами Дарьи Дугиной
Генсек ООН Антониу Гутерреш в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным осудил убийство Дарьи Дугиной, сообщили 14 сентября в пресс-службе Кремля. Об этом подлом и жестоком убийстве, которое осуществили бандеровские нацисты 20 августа 2022 г., генсеку ООН напомнил Путин, обратив...
14 сентября 2022