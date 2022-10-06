Вашингтон, 6 октября, 2022, 10:52 — ИА Регнум. По мнению американских разведывательных служб, к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной причастен киевский режим. Об этом 6 октября сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.

Цитата из видео «Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля» Дарья Дугина

При этом последние не стали уточнять, кто из представителей террористического режима Киева санкционировал это убийство и кем оно было осуществлено, а также согласился ли на него Владимир Зеленский.

При этом источники утверждают, что Соединённые Штаты не причастны к этому преступлению и не давали никакой информации или иной помощи для него, а киевский режим не проводит с американской стороной консультаций на эту тему.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Госдепартамент США ищет подрядчиков, которые помогут оценить, куда пошла военная помощь киевскому режиму на самом деле.