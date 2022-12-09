Москва, 9 декабря, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Клубу журналистов Мексики выразил признательность МИД РФ за присуждение награды погибшей российской журналистке Дарье Дугиной. Об этом 7 декабря говорится в комментарии официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.

Цитата из видео «Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля» Дарья Дугина

Она отметила, что в МИД признательны мексиканским партнёрам за их гражданскую позицию. Несмотря на внешнее давление, они проявили верность профессиональному долгу и подтвердили независимый характер журналистики.

«Рассматриваем эту высокую награду как признание работы Дарьи Дугиной и её особого вклада в журналистскую деятельность», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что это является проявлением солидарности Мексики с Россией в борьбе против экстремизма и неонацизма.

По словам Захаровой, посол России в Мексике Виктор Коронелли передаст диплом и почётную медаль родителям Дугиной.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Мексике посмертно наградили погибшую во время теракта российскую журналистку Дарью Дугину.