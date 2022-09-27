Ясногорск, Тульская область, 27 сентября, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Улицу в Ясногорске Тульской области назвали именем Дарьи Дугиной. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ясногорского района. Постановление о присвоении нового названия подписал 21 сентября глава администрации района Владимир Мухин.

Цитата из видео «Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля» Дарья Дугина

«Дарья стала примером патриотического отношения к нашей стране. Теперь её память увековечена в нашем городе. Хочется, чтобы все правильно понимали позицию президента и политику России. В сложных ситуациях нам, ее гражданам, особенно важно держаться вместе, быть едиными», — отметил Владимир Мухин.

Как сообщало ИА REGNUM, журналистка, общественный деятель Дарья Дугина погибла 20 августа в Московской области в результате срабатывания заложенного взрывного устройства. Она награждена орденом Мужества посмертно.