Москва, 21 ноября, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Московский городской суд 21 ноября оставил под заочным арестом Наталью Вовк, обвиняемую в убийстве политолога Дарьи Дугиной, передает РИА Новости.

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«Жалобу оставить без удовлетворения», — огласила решение судья.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября обвиняемая в убийстве политолога Дарьи Дугиной жительница территории б. УССР Наталья Вовк была заочно арестована Басманным судом Москвы.

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