Тула, 1 марта, 2023, 16:30 — ИА Регнум. Предварительное заседание по делу о подделке документов на автомобиль, связанное с убийством журналистки Дарьи Дугиной, состоится 6 марта в Пролетарском районном суде Тулы. Об этом сообщили 1 марта в объединённой пресс-службе судебной системы Тульской области и управления судебного департамента в регионе.

Иван Шилов, ИА REGNUM Суд

На предварительном заседании определят дату начала слушаний по делу в отношении Андрея Кузнецова и Александра Сучкова, обвиняемых в подделке документов на автомобиля Mini Cooper. Им пользовалась предполагаемая убийца журналистки Наталья Вовк.

«Информация о том, будет ли заседание закрытым или открытым, на данный момент уточняется», — сказали ТАСС в пресс-службе.

В этот же день суд изберёт меру пресечения в отношении Кузнецова. За подделку документов обвиняемым грозит до 4 лет лишения свободы.

По версии обвинения, Сучков и Кузнецов входили в преступную группу, которая занималась подделкой документов. Они сообща изготовили поддельное украинское свидетельство о регистрации транспортного средства — автомобиля Mini Cooper. В дальнейшем использование этого документа облегчило совершение убийства Дугиной.

Как сообщало ИА REGNUM, Вовк служила в 12-й бригаде украинской нацгвардии, куда, в частности, входил националистический полк «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Это следует из обнародованных хакерской группировкой RaHDit украинских документов.