Киевский режим санкционировал в августе этого года взрыв машины русского философа Александра Дугина, в результате которого погибла его дочь Дарья. Раскрытие данной информации, считают американские политики, может привести к расширению конфликта, сообщает 6 октября New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Киевский террористичекий режим

Со ссылкой на неких «официальных лиц» издание указывает, что правительство США не имеет отношения к нападению. Американские чиновники также уверяют, что их не предупредили об убийстве и что они якобы выступили бы против, если бы с ними проконсультировались заранее. Источники в правительстве США рассказали газете, что Вашингтон уже сделал некое замечание киевскому режиму, что звучит смехотворно, потому что никакие «замечания» не вернут жизнь невинной девушки, чья жизни оборвалась в возрасте 29 лет.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили новость под соответствующей публикацией New York Times.

«Меня беспокоит тактика Киева. Сотрудничество с такими террористами, как «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), призыв в армию многих людей, которые пытались убежать, и их милитаристское представление заставляют меня настороженно относиться к ним. Война требует дисциплины и ответственного подхода к нанесению ударов, а не беготни вокруг в попытке изобразить крутость», — пишет Billie.

«Дугина была гражданским лицом, а не военным. Нападение на гражданских лиц — это терроризм!» — восклицает gringodingo.

«У кого-нибудь есть проблемы с этим? Я имею в виду, что это война», — циничен BfloChik.

«@BfloChik, отличная мысль. Вспомните об этом, когда граждан США будут взрывать люди из стран, в которые США незаконно вторглись/напали», — отвечает Janez.

«Поведение американской прессы отвратительно. Они буквально оправдывают смерть Дарьи тем, что она якобы была националисткой. Нет, она была просто журналистом и писателем. Если кто-то покажет ее националистические высказывания, я возьму свои слова обратно. Но вы их не найдете. Я также вижу, что многие здесь не знают истинной причины конфликта. После неправильного раздела СССР (без референдума) миллионы русских людей оказались на [территории б. УССР]. Все эти годы их права нарушались, а после майдана 2014 года особенно, когда были изданы законы, запрещающие русский язык на ТВ, в школах, когда националисты с запада пришли на восток и просто убивали гражданских активистов, как в Одессе. Эти территории — Донецк, Луганск — восстали. Все эти годы они не просили отделения, а просто особого статуса, как штаты в США, с возможностью выбирать свои законы и дополнительный язык. Им в этом отказывали, их за это убивали все эти 8 лет. И теперь они больше не хотят быть в одном государстве с теми, кто их убивал. Если мы все хотим мира, Киев должен освободить эти территории и людей. Путин не начинал войну, он ее заканчивает, война началась в 2014 году с бомбардировок Донбасса правительством Киева, когда господин Порошенко сказал, что дети сепаратистов не будут ходить в школу, а будут прятаться в подвале», — напоминает Natalia.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

«Сообщения, поддерживающие или оправдывающие это мерзкое и непростительное убийство, являются отражением варварского и империалистического менталитета нашего правительства. Если наше правительство не знало об этом, то только потому, что оно «не хотело ничего знать» и закрыло глаза. В таких вопросах, как этот, нельзя смыть кровь со своих рук», — подчеркивает Carlos.

«Если бы такое случилось с США в ответ на их преступления, вы все были бы в ужасе. Вспомните 11 сентября», — советует Stephen.

«Я давно считаю Зеленского безрассудным и не заслуживающим доверия человеком. Судя по его громким и настойчивым просьбам о предоставлении наступательного оружия от Запада, очевидно, что его не волнуют ужасные последствия развязывания третьей мировой войны. А его заигрывания со вступлением в НАТО? Это продемонстрировало, что его не волнуют смерть и страдания своего народа», — размышляет BC.

«Так когда вы собираетесь напечатать историю о том, как киевский режим расстреливает своих собственных людей, которых они считают коллаборационистами? Или как насчет того, что Зеленский купил своим родителям виллу за 8 миллионов долларов?» — интересуется Jackson.

«США: «Хорошо, Киев, вы не делали этого, верно? А если вы это сделали, не то чтобы мы утверждали, что вы это сделали, но вы сожалеете, так? Действительно сожалеете? И обещаете больше так не делать? Обещание мизинца? Ну вот и разобрались», — иронизирует TSW.

«Честный Киев защищает свою родину, убивая 29-летнюю девушку в Москве за то, что она написала в интернете о поддержке России. Какой великолепный пример уважения к свободе слова», — отмечает Octavian.

«Те, кто утверждает, что эта акция была справедливой — особенно те, кто исповедует едва завуалированную русофобию — спросите себя, было бы это справедливо, если бы вьетнамское, афганское, иракское и т.д. правительства совершили аналогичный акт на территории США — например, убили бы американского общественного деятеля за его взгляды в поддержку военных действий США за рубежом. Это был крайне ненужный и идиотский шаг со стороны Киева», — рассуждает Ellen.

Политолог и журналист Дарья Дугина погибла вследствие взрыва автомобиля 20 августа 2022 года в Подмосковье. 22 августа президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Дугиной орденом Мужества посмертно.

Цитата из видео «Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля» Дарья Дугина

В ФСБ России заявили, что убийство было подготовлено спецслужбами киевского режима. Ведомство передало в Следственный комитет РФ материалы об исполнительнице преступления, проживавшей на территории бывш. УССР.