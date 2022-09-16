Москва, 16 сентября, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Эксперт по мировой геополитике Юрий Баранчик высказался о гибели журналистки, философа и активистки Дарьи Дугиной, автомобиль которой был подорван 20 августа в Подмосковье.

Василий Иванов ИА REGNUM Шеф-редактор ИА REGNUM, политический аналитик Юрий Баранчик

«Это чудовищный и вместе с тем комплексный удар. Дарья была известной личностью и восходящей звездой на российском идеологическом небосклоне», — отметил он.

Ранее ряд экспертов утверждал, что девушка погибла по роковой случайности, а настоящей целью атаки мог быть ее отец, известный философ и общественный деятель Александр Дугин. В то же время Баранчик не согласен с таким мнением. Он убежден, что убить хотели именно журналистку.

«Думаю, что целью была она, и Дарья отдала жизнь за свои идеалы. Косвенной целью был ее отец — один из идеологов российского возрождения. Несомненно, это невосполнимая потеря», — заключил эксперт.

Инцидент, повлекший за собой гибель активистки, произошел рядом с поселком Большие Вяземы Московской области. Дарья Дугина ехала в своем автомобиле по Можайскому шоссе, когда неизвестные привели в действие заложенное туда взрывное устройство.

При жизни девушка придерживалась патриотических взглядов, сотрудничала с различными СМИ, широко освещала происходящее на территории бывш. УССР. За её работу ряд стран, в том числе США, Великобритания, Австралия и другие, ввели против журналистки персональные санкции. В некоторых же государствах, например в Турции, отмечают ее вклад в развитие отношений между державами и ищут способы увековечить память Дарьи Дугиной.