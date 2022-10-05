Вашингтон, 5 октября, 2022, 21:31 — ИА Регнум. Представители Киева могли санкционировать убийство российской журналистки Дарьи Дугиной, считают американские спецслужбы, пишет 5 октября The New York Times.

Цитата из видео «Дарья Дугина взорвана в своем джипе, дочь Александра Дугина» Взрыв автомобиля Дарьи Дугиной

Ссылаясь на заявления американских «официальных лиц», издание сообщает, что Штаты «не принимали участия в нападении ни путём предоставления разведывательной информации, ни какой-либо другой помощи».

Американские официальные лица также заявили, что не знали об операции заранее и выступили бы против убийства, если бы Киев спросил их мнение. Источники издания утверждают, что, узнав об убийстве, «американские официальные лица упрекнули» киевских чиновников в том, что такой теракт произошёл.

Издание также утверждает, что «хотя Россия не отомстила конкретно за это убийство, Соединённые Штаты обеспокоены тем, что такие атаки, хотя и имеют большое символическое значение и не оказывают прямого влияния на поле боя, могут спровоцировать Москву на нанесение собственных ударов по высокопоставленным чиновникам» Киева.

Американские официальные лица «были разочарованы отсутствием прозрачности» Киева «в отношении его военных и тайных планов, особенно на территории России», пишет газета.

Напомним, Дугина погибла в результате теракта 20 августа в Подмосковье. ФСБ пришла к выводу, что убийство организовали спецслужбы киевского режима.