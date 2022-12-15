Москва, 15 декабря, 2022, 17:52 — ИА Регнум. Ответственность за убийство политолога и журналиста Дарьи Дугиной должна быть и у тех, кто заказал это преступление, потому что исполнители ― это всего лишь марионетки. Такое мнение 15 декабря на конференции, посвящённой 30-летию со дня рождения Дугиной, высказал заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский.

Цитата из видео «Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля» Дарья Дугина

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«Понимаю, что те, кто приводил в исполнение этот приговор, ― это всего лишь марионетки, поэтому, конечно, ответственность должна быть у других лиц», ― цитирует РИА Новости Журавского.

Он выразил уверенность в том, что все виновные «будут найдены и наказаны».

Также замначальника управления высказался в поддержку учреждения награды имени Дарьи Дугиной, которая будет поддерживать «тех, кто является гуманитариями, кто делает свой вклад в общее дело, — сохранение традиционных ценностей, сохранение справедливости в нашем мире».

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Как сообщало ИА REGNUM, политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Позднее стало известно, что за этим терактом стоит СБУ. Дугина награждена орденом Мужества посмертно.

В убийстве политолога обвиняется гражданка Украины Наталья Вовк. В ноябре она была заочно арестована Басманным судом Москвы.