Мехико, 8 декабря, 2022, 00:04 — ИА Регнум. Погибшую во время теракта российскую журналистку Дарью Дугину посмертно наградили в Мексике. Такое решение принял клуб журналистов страны, сообщил пресс-секретарь российского дипломатического представителя Андрей Земский.

Цитата из видео «Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля» Дарья Дугина

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Посол России на торжественной церемонии получил диплом и почетный знак, они будут переданы родственникам Дарьи Дугиной. Награды присуждены ей посмертно.

«В ходе церемонии показали видеообращение отца Дарьи, Александра Дугина. Мероприятие прошло в позитивном ключе, чувствовалась большая поддержка России в целом», — отметил Андрей Земский.

Как сообщало ИА REGNUM, 29-летняя Дарья Дугина погибла 20 августа в Подмосковье при взрыве автомобиля, в котором она ехала с фестиваля «Традиция». По данным ФСБ, за её убийством стоят спецслужбы киевского режима, исполнительницей преступления была Наталья Вовк.