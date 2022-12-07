В Мексике посмертно наградили российскую журналистку Дарью Дугину
В клубе журналистов Мексики отметили заслуги погибшей журналистки Дарьи Дугиной
Мехико, 8 декабря, 2022, 00:04 — ИА Регнум. Погибшую во время теракта российскую журналистку Дарью Дугину посмертно наградили в Мексике. Такое решение принял клуб журналистов страны, сообщил пресс-секретарь российского дипломатического представителя Андрей Земский.
Читайте также: Александр Дугин заявил о гибели дочери «за Россию и во имя победы»
Посол России на торжественной церемонии получил диплом и почетный знак, они будут переданы родственникам Дарьи Дугиной. Награды присуждены ей посмертно.
Как сообщало ИА REGNUM, 29-летняя Дарья Дугина погибла 20 августа в Подмосковье при взрыве автомобиля, в котором она ехала с фестиваля «Традиция». По данным ФСБ, за её убийством стоят спецслужбы киевского режима, исполнительницей преступления была Наталья Вовк.