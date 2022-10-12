Вашингтон, 12 октября, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Американские СМИ обнародовали информацию о причастности Киева к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной, чтобы предостеречь киевский режим от совершения подобных провокаций. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА REGNUM СМИ США

Издание отмечает, что между США и киевским режимом возникла напряжённость из-за того, как именно реагировать на российскую военную спецоперацию. Вашингтон возмутился тем, что с подачи Киева в Москве был взорван заминированный автомобиль.

Собеседник издания, знакомый с этим вопросом, полагает, что обнародование информации о заговоре в какой-то мере служит предупреждением Киеву о том, что не нужно повторять подобного рода провокационные действия.

5 октября о причастности киевских властей к убийству Дугиной сообщила газета The New York Times со ссылкой на данные разведки.

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