Москва, 6 октября, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Вашингтон направлял, покрывал киевский режим и руководил им на протяжении многих лет. Поэтому сейчас США «пора громко заявить о своей вовлечённости в ситуацию» на территории б. УССР. Об этом в ходе брифинга 6 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя недавнюю публикацию в New York Times об убийстве политолога Дарьи Дугиной.

МИД России Мария Захарова

Дипломат отметила, что «за подобными материалами стоят американские же официальные структуры, которые не хотят называть себя. Но по каким-то им понятным мотивам сливают соответствующие утечки».

При этом она подчеркнула, что в России проводится своё расследование, которое поделилось с широкой общественностью материалами, в том числе с видеокамер, относительно убийства Дарьи Дугиной, а правоохранительные органы «прямо указали на тех, кто исполнил, откуда идут все криминальные следы».

«Что касается курирования, не курирования Вашингтоном отдельных элементов экстремистской деятельности представителями киевского режима, это они там сами разбираются, какую часть из запланированного экстремистского действа киевский режим осуществляет в тесной увязке, а какую собственными силами разрабатывает», — сказала представитель российского внешнеполитического ведомства.

При этом Захарова напомнила, что от Вашингтона не было ни разу слышно ни критики, ни порицания киевского режима «за весь тот ужас, который он творил на протяжении многих лет».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета The New York Times опублкиовала материал, в котором приводится мнение американской разведки, считающей, что к убийству Дарьи Дугиной причастны представители режима Зеленского. По данным издания, это произошло без ведома американских кураторов — США не причастны к преступлению и не предоставляли какой-либо разведывательной информации, а киевский режим не проводит с американской стороной консультаций на эту тему.

Напомним, журналистка, общественный деятель Дарья Дугина погибла 20 августа в Московской области в результате срабатывания заложенного взрывного устройства. Она награждена орденом Мужества посмертно.

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