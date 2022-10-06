Москва, 6 октября, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Причастность киевского режима к убийству журналистки Дарьи Дугиной была установлена практически сразу. Об этом 6 октября заявил пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, почти сразу были установлены исполнители, а заказчики убийства были ясны. Песков прокомментировал публикации на эти в американских СМИ, выразив надежду, что они не являются попыткой Вашингтона снять с себя ответственность за будущие теракты Киева.