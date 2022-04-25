Удар ВСУ по нефтебазе в Белгороде 01.04.2022
В Белгородской области село попало под обстрел ВСУ
Об обстреле 25 апреля села Нехотеевка (Белгородская область) написал глава региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале. «Был обстрел с украинской стороны Нехотеевки». Вячеслав Гладков По словам губернатора, мирные жители не пострадали, но повреждения получило несколько жилых домов и...
25 апреля 2022
Причиной взрыва на складе под Белгородом стала украинская ракета «Точка-У»
Взрыв на складе с боеприпасами под Белгородом 29 марта 2022 года произошёл по причине удара с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У» украинскими вооружёнными формированиями, сообщили 7 апреля в пресс-службе СКР. Следите за развитием событий в трансляции: ««Zа Россию!»: военная...
7 апреля 2022
СК: взрыв на складе под Белгородом произошёл от подрыва «Точкой-У»
Уголовное дело в отношении неустановленных военнослужащих вооружённых сил Украины возбуждено Военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Воронежскому гарнизону после обстрела Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 апреля в пресс-службе СК России...
7 апреля 2022
В Белгородской области проверяют информацию о взрыве в приграничном районе
Информацию о возможном взрыве в Красногвардейском районе Белгородской области распространили 5 апреля местные власти. О хлопке написала глава районной администрации Анна Куташова в социальной сети. Следите за развитием событий в трансляции: «Победа будет за нами!»: военная спецоперация на Украине —...
5 апреля 2022
В Белгороде начали восстанавливать сгоревшую нефтебазу
Начались восстановительные работы после крупного пожара на нефтебазе в Белгороде. Об этом 4 апреля в эфире телеканала «Россия 24» сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По словам главы региона, повреждения значительные, точные сроки ремонтных работ будут определены после подготовки соответствующей...
4 апреля 2022
На нефтебазе в Белгороде после ударов ВСУ начаты восстановительные работы
На получившей повреждения в результате атаки вертолётов вооружённых сил Украины нефтебазе в Белгороде начались восстановительные работы. Об этом 4 апреля заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он подчеркнул, что здание получило значительные повреждения. «Восстановительные работы...
4 апреля 2022
СК возбудил дело о теракте после авиаудара ВСУ по нефтебазе в Белгороде
Уголовное дело о теракте по факту авиаудара киевских боевиков по нефтебазе в Белгороде возбудил Следственный комитет России. Об этом 2 апреля сообщает пресс-служба СК РФ. «По факту совершения террористического акта со стороны Вооруженных сил Украины на территории Белгородской области Главным...
2 апреля 2022
СК возбудил уголовное дело по факту теракта ВСУ в Белгороде
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела вооружёнными силами Украины территории Белгородской области, сообщили в пресс-службе Следственного комитета 2 апреля. Дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). Следите за развитием событий в...
2 апреля 2022
В Белгороде после пожара на нефтебазе контролируют состояние воздуха
Мониторинг состояния воздуха в Белгороде после пожара на нефтебазе будет вестись в течение ближайшей недели. Об этом 2 апреля в телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Следите за развитием событий в трансляции: ««Победа будет за нами!»: военная спецоперация на Украине — трансляция» Он...
2 апреля 2022
Зеленский не стал обсуждать авиаудар ВСУ по нефтебазе в Белгороде
Детали удара двух вертолетов Вооруженных сил Украины по нефтебазе в Белгороде, который произошел накануне, отказался обсуждать Владимир Зеленский 2 апреля в интервью американскому телеканалу Fox News. Следите за развитием событий в трансляции: «Победа будет за нами!»: военная спецоперация на...
2 апреля 2022
Зеленский не стал обсуждать удар украинских ВВС по нефтебазе в Белгороде
Детали удара украинских ВВС по нефтебазе в российском городе Белгороде отказался обсуждать президент Украины Владимир Зеленский 1 апреля в интервью американскому телеканалу Fox News. Украинский лидер отказался говорить о том, был ли ракетный удар по нефтебазе в Белгороде его приказом. Как пояснил...
2 апреля 2022
Пожар на нефтебазе в Белгороде ликвидирован — МЧС
Пожар на нефтебазе в Белгороде ликвидирован вечером 1 апреля, сообщили в МЧС России. В настоящее время лаборатория Роспотребнадзора ведет мониторинг состояния воздуха на предмет содержания вредных веществ. «По результатам замеров ПДК не превышает допустимых значений», — уточнили в ведомстве. Как...
1 апреля 2022
Главное, что не было жертв — губернатор о пожаре на нефтебазе в Белгороде
«Несмотря на то, что весь день прошёл в достаточно сложной и напряжённой обстановке, он действительно добрый, потому что у нас ни один человек на территории Белгородской области не погиб», — подвёл итоги 1 апреля губернатор Вячеслав Гладков. Глава региона отметил, что за исключением происшествия на...
1 апреля 2022
В Белгороде локализовали пожар на нефтебазе
Пожар на нефтебазе в Белгороде локализован, жители могут вернуться в дома, сообщил вечером 1 апреля мэр Антон Иванов. Пожарные ликвидируют оставшиеся небольшие очаги горения. «Угрозы жизни и здоровью людей нет. Все жители могут возвращаться в свои дома. Группу из Белгород-Арены уже доставили...
1 апреля 2022
Белгородский губернатор поблагодарил спасателей за героизм
Благодарность за слаженные действия при ликвидации пожара на нефтебазе в Белгороде выразил поздно вечером 1 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Сейчас спасатели ликвидируют отдельные очаги возгорания. «От всех белгородцев хочу выразить огромные слова благодарности всем...
1 апреля 2022
Бастрыкин поручил расследовать авиаудары по Белгороду
Расследовать обстоятельства авиаудара украинских вертолётов по нефтебазе в Белгороде поручил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 апреля в пресс-службе ведомства. Следите за развитием событий в трансляции: «Против нацизма, за Русский мир: военная...
1 апреля 2022
В Белгороде локализовали пожар на нефтебазе
Возгорание на территории нефтебазы в Белгороде локализовано, ликвидировать открытое горение планируется до конца дня. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков. «Сразу после этого жители смогут вернуться в свои дома», — сообщил глава региона. Как сообщало ИА REGNUM, пожар на...
1 апреля 2022
Украинское командование пока не признало вину в пожаре в Белгороде
Ни подтвердить, ни опровергнуть причастность ВСУ к пожару на нефтебазе в Белгороде не захотел представитель украинского минобороны Александр Мотузяник, сообщает 1 апреля «Интерфакс-Украина». Следите за развитием событий в трансляции: «Против нацизма, за Русский мир: военная операция на Украине —...
1 апреля 2022
Пожарные локализовали отдельные очаги возгорания на нефтебазе в Белгороде
По состоянию на 17:00 удалось локализовать отдельные очаги пожара и сократить площадь горения на нефтебазе в Белгороде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 апреля в пресс-службе мэрии. В тушении задействованы более 300 пожарных, в том числе состав расчётов усилен за счёт 150 спасателей из Курской...
1 апреля 2022
Белгородский губернатор успокоил эвакуированных из-за пожара жителей
С жителями домов, которых эвакуировали из-за крупного пожара на нефтебазе в Белгороде, встретился 1 апреля губернатор Вячеслав Гладков. Глава региона пообщался с белгородцами и рассказал, когда им можно будет вернуться домой. «Поговорили. Конечно, они переживают. Ждут разрешения вернуться домой...
1 апреля 2022