Киев, 2 апреля, 2022, 05:02 — ИА Регнум. Детали удара украинских ВВС по нефтебазе в российском городе Белгороде отказался обсуждать президент Украины Владимир Зеленский 1 апреля в интервью американскому телеканалу Fox News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

Украинский лидер отказался говорить о том, был ли ракетный удар по нефтебазе в Белгороде его приказом. Как пояснил Зеленский, он не будет обсуждать свои приказы в качестве верховного главнокомандующего. По словам президента Украины, некоторыми вещами он делится только с военными.

Напомним, утром 1 апреля два вертолёта Ми-24 украинских ВВС на предельно малой высоте вошли в воздушное пространство России и нанесли ракетные удары по нефтебазе в городе Белгороде. В результате произошло возгорание резервуаров с топливом.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ликвидации пожара на нефтебазе в Белгороде.