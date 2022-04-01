Белгород, 1 апреля, 2022, 17:04 — ИА Регнум. С жителями домов, которых эвакуировали из-за крупного пожара на нефтебазе в Белгороде, встретился 1 апреля губернатор Вячеслав Гладков.

Belregion.ru Вячеслав Гладков

Глава региона пообщался с белгородцами и рассказал, когда им можно будет вернуться домой.

«Поговорили. Конечно, они переживают. Ждут разрешения вернуться домой. Постарался успокоить. Главное сейчас — это безопасность. Ждём команды от МЧС, только тогда будем возвращать людей домой», — написал губернатор в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, в спорткомплексе сейчас разместили 43 человека, остальные из зарегистрированных 892 жителей либо находятся у родственников, либо ещё на работе.