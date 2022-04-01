Киев, 1 апреля, 2022, 18:35 — ИА Регнум. Ни подтвердить, ни опровергнуть причастность ВСУ к пожару на нефтебазе в Белгороде не захотел представитель украинского минобороны Александр Мотузяник, сообщает 1 апреля «Интерфакс-Украина».

Алексей Колчин ИА REGNUM Ми-24

Следите за развитием событий в трансляции: «Против нацизма, за Русский мир: военная операция на Украине — трансляция»

Заявив, что Украина проводит «оборонную операцию», представитель ведомства сказал, что она вовсе не «должна нести ответственность» за все катастрофы в России, за все её просчёты.

Мотузяник «Поэтому я не буду ни подтверждать эту информацию, ни опровергать».

Напомним, 1 апреля утром загорелась нефтебаза в Белгороде. По предварительным данным, удар по российскому объекту нанесли два вертолёта Ми-24 ВСУ, причём один удар своей цели не достиг, а один вертолёт попал по цистернам.