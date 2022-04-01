Белгород, 1 апреля, 2022, 22:45 — ИА Регнум. Пожар на нефтебазе в Белгороде ликвидирован вечером 1 апреля, сообщили в МЧС России.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Пожар на нефтебазе в Белгороде 01.04.2022 г

В настоящее время лаборатория Роспотребнадзора ведет мониторинг состояния воздуха на предмет содержания вредных веществ.

«По результатам замеров ПДК не превышает допустимых значений», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Белгорода Антон Иванов заявил о полной локализации пожара. Он сообщил, что эвакуированные жители близлежащих домов могут возвращаться домой.