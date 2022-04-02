Красногорск, 2 апреля, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Уголовное дело о теракте по факту авиаудара киевских боевиков по нефтебазе в Белгороде возбудил Следственный комитет России. Об этом 2 апреля сообщает пресс-служба СК РФ.

Sledcom.ru Следственный комитет

«По факту совершения террористического акта со стороны Вооруженных сил Украины на территории Белгородской области Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — говорится в сообщении.

Также указывается, что накануне лица из числа военнослужащих Вооруженных сил Украины на территории Украины вступили между собой в преступный сговор с целью совершить теракт на территории России, после чего с использованием двух боевых вертолетов, снабженных тяжелым наступательным вооружением, они незаконно вторглись в воздушное пространство РФ на территории Белгородской области и, двигаясь на малой высоте, произвели не менее четырех авиационных ударов по объектам топливно-энергетического комплекса на территории.

Кроме того, отмечается, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил следователям во взаимодействии с оперативными службами в оперативном порядке установить всех причастных к совершению теракта для того, чтобы виновные отдававшие и исполнявшие преступный приказ понесли установленное законом наказание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава минобороны Турции Хулуси Акар заявил об отсутствии угрозы для судоходства в Черном море после обнаружения дрейфующих мин.

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