Белгород, 1 апреля, 2022, 20:21 — ИА Регнум. Возгорание на территории нефтебазы в Белгороде локализовано, ликвидировать открытое горение планируется до конца дня. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Телеграмм-канал губернатора Белгородской области На месте пожара

«Сразу после этого жители смогут вернуться в свои дома», — сообщил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар на нефтебазе произошёл утром 1 апреля. По информации властей, причиной стал авиаудар со стороны ВС Украины. Жителей близлежащих домов эвакуировали — часть разместили в спорткомплексе «Белгород-Арена», часть приняли родные и знакомые.