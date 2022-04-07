Москва, 7 апреля, 2022, 17:21 — ИА Регнум. Взрыв на складе с боеприпасами под Белгородом 29 марта 2022 года произошёл по причине удара с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У» украинскими вооружёнными формированиями, сообщили 7 апреля в пресс-службе СКР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

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В рамках расследования уголовного дела Военным следственным отделом СКР по Воронежскому гарнизону о применении запрещённых средств и методов ведения войны установлено следующее.

Вечером 29 марта ВСУ, применив «Точку-У», «произвели с территории Харьковской области в направлении Белгородской области не менее трёх пусков ракет, снаряжённых кассетными поражающими элементами, использование которых запрещено международными конвенциями».

Отмечается, что в результате восемь российских граждан были ранены, причём каждому из них причинён тяжкий вред здоровью. Также этим ракетным ударом была повреждена 21 единица техники, разрушен развёрнутый в месте временной дислокации воинской части склад.

В настоящее время в рамках уголовного дела принимаются меры, направленные на установление причастных к совершению преступления лиц.

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