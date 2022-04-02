Белгород, 2 апреля, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Мониторинг состояния воздуха в Белгороде после пожара на нефтебазе будет вестись в течение ближайшей недели. Об этом 2 апреля в телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Belregion.ru Вячеслав Гладков

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Он уточнил, что в настоящее время пожар полностью ликвидирован, вечером 1 апреля жители домов, которые прилегают к территории нефтебазы, смогли вернуться домой. Также восстановлено газоснабжение.

«Правительством области совместно с лабораторией Роспотребнадзора ведется мониторинг на предмет содержания в воздухе вредных веществ. По результатам замеров, ПДК не превышает допустимых значений. Мониторинг будем вести в течение недели. О его результатах будем информировать жителей», — написал Гладков

Как сообщало ИА REGNUM, пожар на нефтебазе в Белгороде произошёл рано утром 1 апреля в результате авиаудара ВС Украины. Обошлось без пострадавших. На тушении пожара работали более 300 человек, ликвидировать его удалось поздно вечером 1 апреля.