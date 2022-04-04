Белгород, 4 апреля, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Начались восстановительные работы после крупного пожара на нефтебазе в Белгороде. Об этом 4 апреля в эфире телеканала «Россия 24» сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Пожар на нефтебазе в Белгороде 01.04.2022 г

По словам главы региона, повреждения значительные, точные сроки ремонтных работ будут определены после подготовки соответствующей документации.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар на нефтебазе произошёл рано утром 1 апреля после авиаудара двух вертолётов ВС Украины. Обошлось без жертв, возгорание ликвидировали к вечеру.

Власти совместно с лабораторией Роспотребнадзора ведут мониторинг содержания в воздухе вредных веществ, их концентрация не превышает допустимых значений.