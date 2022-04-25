Белгород, 25 апреля, 2022, 19:29 — ИА Регнум. Об обстреле 25 апреля села Нехотеевка (Белгородская область) написал глава региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Вячеслав Гладков «Был обстрел с украинской стороны Нехотеевки».

По словам губернатора, мирные жители не пострадали, но повреждения получило несколько жилых домов и автомобилей.

Напомним, в Белгородской области до 10 мая объявлен жёлтый уровень террористической опасности.

Это связано с тем, что ВСУ уже обстреливали регион. Обстрелов зафиксировано несколько, причём при обстреле 19 апреля пострадали три человека.