Белгород, 1 апреля, 2022, 22:19 — ИА Регнум. Благодарность за слаженные действия при ликвидации пожара на нефтебазе в Белгороде выразил поздно вечером 1 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Телеграм-канал Вячеслава Гладкова Спасатели на пожаре на нефтебазе

Сейчас спасатели ликвидируют отдельные очаги возгорания.

«От всех белгородцев хочу выразить огромные слова благодарности всем сотрудникам МЧС и лично начальнику главного управления МЧС России по Белгородской области Сергею Потапову по за проявленный героизм при тушении пожара. Помимо белгородских спасателей были задействованы силы и средства курских и воронежских подразделений. Еще раз спасибо всем ребятам! Вы настоящие профессионалы!» — обратился губернатор в телеграм-канале к спасателям.

Как сообщало ИА REGNUM, в ликвидации пожара были задействованы более 300 человек.