Москва, 2 апреля, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела вооружёнными силами Украины территории Белгородской области, сообщили в пресс-службе Следственного комитета 2 апреля. Дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Пожар на нефтебазе в Белгороде

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СК сообщает, что 1 апреля военнослужащие ВС Украины вступили в преступный сговор, целью которого было совершение теракта на территории России.

По данным следствия, они на двух боевых вертолётах, снабженных тяжелым наступательным вооружением, вторглись в воздушное пространство Российской Федерации. На малой высоте они нанесли не менее четырёх авиаударов на территории Белгорода.

Председатель СКР поручил следователям во взаимодействии с соответствующими оперативными службами оперативно установить всех причастных к совершению теракта.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля в Белгороде в результате авиаудара ВСУ произошёл пожар на нефтебазе. Возгорание потушили поздно вечером 1 апреля. Пострадавших нет.