Белгород, 1 апреля, 2022, 22:24 — ИА Регнум. Пожар на нефтебазе в Белгороде локализован, жители могут вернуться в дома, сообщил вечером 1 апреля мэр Антон Иванов.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Пожар на нефтебазе в Белгороде

Пожарные ликвидируют оставшиеся небольшие очаги горения.

«Угрозы жизни и здоровью людей нет. Все жители могут возвращаться в свои дома. Группу из Белгород-Арены уже доставили обратно», — написал мэр в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, в спорткомплекс утром эвакуировали жителей близлежащих домов. Причиной крупного пожара стал украинский авианалёт.