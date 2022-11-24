Беспорядки на Капитолийском холме и их последствия
Житель Монтаны получил три года тюрьмы за участие в беспорядках у Капитолия
Житель американского штата Монтана Джошуа Хьюз был приговорен судом к трем годам и двум месяцам тюрьмы за участие в беспорядках, которые произошли 6 января 2021 года у стен Конгресса США, 23 ноября передал телеканал ABC News. Согласно материалам расследования, мужчина был одним из первых, кто...
24 ноября 2022
Минюст США хочет допросить Пенса в рамках расследования о выборах 2020 года
Министерство юстиции США планирует вызвать на допрос бывшего вице-президента Майка Пенса в рамках уголовного расследования, связанного с тем, как экс-президент Дональд Трамп пытался остаться у власти после проигрыша на выборах 2020 года, сообщает 23 ноября Reuters со ссылкой на источники. Пенс...
23 ноября 2022
Трамп через суд оспорил повестку в Конгресс на дачу показаний
Бывший президент США Дональд Трамп обратился в суд с требованием признать недействительной повестку, обязывающую его дать показания в Конгрессе по делу о беспорядках в Вашингтоне в январе 2021 года. Об этом свидетельствуют документы суда штата Флорида. В документе говорится, что Конгресс США не...
12 ноября 2022
Экс-офицера полиции осудили в рамках расследования дела о штурме Капитолия
Суд в США признал виновным бывшего офицера полиции Капитолия Майкла Райли в воспрепятствованию расследованию о штурме Конгресса США, произошедшего 6 января 2021 года. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на итоги судебного заседания. Решение принималось коллегией присяжных. Бывшего...
29 октября 2022
Команда Трампа пыталась отговорить его давать показания о штурме Капитолия
От дачи показаний по расследованию штурма американского Капитолия, который произошёл 6 января 2021 года, пытались отговорить экс-президента США Дональда Трампа его соратники. Об этом 26 октября сообщает журнал Rolling Stone со ссылкой на источники. По информации издания, после того, как стало...
26 октября 2022
«Дразнит гремучую змею» — Пелоси оскорбила Трампа, назвав его недомужчиной
Комментарии спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о том, что экс-президент Дональд Трамп якобы «слишком труслив» для участия в слушаниях спецкомитета по расследованию штурма Капитолия 6 января 2021 года, вызвали бурную реакцию американских интернет-пользователей. «Я думаю, что он...
24 октября 2022
Пелоси назвала Трампа «недомужчиной» из-за отказа давать показания
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси считает экс-президента Дональда Трампа «слишком трусливым» для участия в слушаниях спецкомитета по расследованию штурма Капитолия 6 января 2021 года, сообащет 24 октября Reuters. «Я думаю, что он недостаточно мужественен, чтобы явиться. Я не думаю, что...
24 октября 2022
Байден назвал ошибкой возможный отказ Трампа от показаний по делу 6 января
Ошибкой может посчитать большая часть жителей США возможный отказ экс-американского лидера Дональда Трампа давать показания по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года. Такое заявление сделал действующий глава Белого дома Джозеф Байден в вышедшем 21 октября интервью телеканалу MSNBC. По мнению...
22 октября 2022
Трампу выдали повестку для дачи показаний по делу о штурме Капитолия
Комитет палаты представителей Конгресса США выдал повестку экс-американскому лидеру Дональду Трампу, где просят явиться для дачи показаний по делу о штурме Капитолия. Об этом 21 октября сообщил телеканал Fox News. Экс-президента просят прибыть 14 ноября в Капитолий, либо провести видеоконференцию...
22 октября 2022
Экс-помощник Трампа осуждён на четыре месяца за неуважение к Конгрессу
Суд в США приговорил политического консультанта Стивена Бэннона, работавшего помощником экс-президента США Дональда Трампа, к четырем месяцам тюремного заключения за отказ сотрудничать с законодателями, расследующими беспорядки на Капитолийском холме 6 января 2021 года, сообщает 21 октября Reuters...
21 октября 2022
В Вашингтоне на территории Капитолия арестовали водителя фургона с оружием
На территории Капитолия после обыска незаконно припаркованного фургона за провоз оружия был арестован его водитель. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба полиции. «Сегодня днём сотрудники отдела реагирования на опасные инциденты полиции Капитолия США провели обыск подозрительного транспортного...
20 октября 2022
Пелоси грозилась «вырубить» Трампа в день штурма Капитолия
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси была готова напасть на бывшего президента Дональда Трампа в день штурма Капитолия и нести ответственность за последствия. Об этом она заявила на видео, снятом во время протестов сторонников Трампа в Вашингтоне в январе 2021 года. «Если он придёт, я его...
14 октября 2022
Трамп раскритиковал комитет по расследованию дела о штурме Капитолия
Действия спецкомитета палаты представителей, расследующего дело о штурме Капитолия, раскритиковал экс-президент США Дональд Трамп за вызов его для дачи показаний о событиях, которые произошли два года назад. Такое заявление сделал политик в своём аккаунте в соцсети Truth Social. Трамп был возмущён...
14 октября 2022
Глава «Хранителей присяги» предстал перед судом США из-за митинга 6 января
В США начался суд по делу об участии основателя организации «Хранители присяги» Стюарта Родса и еще четырех человек в протестах 6 января 2021 года на Капитолийском холме, сообщает 3 октября Reuters. Родс, а также Келли Меггс, Томас Колдуэлл, Джессика Уоткинс и Кеннет Харрельсон обвиняются в...
3 октября 2022
В США участник протестов 6 января осужден за нападение на полицейского
Суд в США осудил по семи уголовным статьям участника беспорядков в Капитолии 6 января 2021 года Кайла Фицсаймонса, совокупный приговор которого составил 91 год заключения за нападение на полицейского и препятствование работы Капитолия, сообщает 28 сентября UPI. Мужчину признали виновным в «четырех...
28 сентября 2022
Бывший советник Трампа передал документы о штурме Капитолия минюсту США
Экс-советник бывшего президента США Дональда Трампа Марк Медоуз передал министерству юстиции США документы, касающиеся штурма Капитолия 6 января 2021 года. Об том со ссылкой на источники сообщает телеканал CNN. Один из собеседников телеканала уточнил, что Медоуз передал в минюст те же данные...
15 сентября 2022
В США заявили о риске начала гражданской войны
В Соединенных Штатах может начаться гражданская война из-за попыток членов Демократической партии приравнять штурм Капитолия сторонниками бывшего президента Дональда Трампа с терактами 11 сентября. Об этом 14 сентября заявила экс-кандидат в президенты США, экс-конгрессмен Тулси Гэббард. «Это...
14 сентября 2022
Бывший советник Белого дома при Трампе предстал перед комиссией 6 января
Экс-советник Белого дома Пат Чиполлоне, служивший при экс-президенте США Дональде Трампе, 2 сентября явился в федеральный суд для дачи показаний перед комиссией, расследующей беспорядки на Капитолийском холме 6 января 2021 года, сообщает Reuters. Ожидается, что помимо Чиполлоне показания также...
2 сентября 2022
Трамп намерен помиловать задержанных 6 января в случае переизбрания
Экс-президент США Дональд Трамп оказывает финансовую помощь некоторым из его сторонников, принявших участие в беспорядках на Капитолийском холме 6 января 2021 года, и в случае его переизбрания президентом в 2024 году планирует благосклонно смотреть на идею помилования тех, кто был обвинен в...
2 сентября 2022
Экс-полицейскому вынесли суровый приговор за участие в штурме Капитолия
В Соединённых Штатах суд постановил самый суровый приговор из ранее вынесенных по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года. На скамье подсудимых оказался бывший офицер полиции Нью-Йорка Томас Вебстер. Об этом 2 сентября сообщает телеканал NBC News. Читайте также: В США участник протестов 6 января...
2 сентября 2022