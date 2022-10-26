Вашингтон, 26 октября, 2022, 10:32 — ИА Регнум. От дачи показаний по расследованию штурма американского Капитолия, который произошёл 6 января 2021 года, пытались отговорить экс-президента США Дональда Трампа его соратники. Об этом 26 октября сообщает журнал Rolling Stone со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

По информации издания, после того, как стало известно о намерении комитета Палаты представителей Конгресса США вызвать Трампа для дачи показаний, бывший американский лидер заявил своему окружению, что готов к этому в случае, если этот процесс будет транслироваться в прямом эфире по телевидению.

При этом уточняется, что советники экс-президента США сразу стали убеждать его, что дача им показаний станет «катастрофой» и отговаривать его от участия в этом. Кроме того, отмечается, что также советники заявили Трампу, что члены специального комитета изучат его показания и могут обвинить его в лжесвидетельстве.

«Я надеюсь, что мы его от этого отговорили. Бывший президент, как представляется, воспринял наши аргументы против этого, но в случае с Дональдом Трампом бывает трудно сказать, что до него дошло, а что нет», — пояснил один из советников экс-президента США.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября стало известно, что комитет палаты представителей Конгресса США выдал повестку экс-американскому лидеру Дональду Трампу с просьбой явиться для дачи показаний по делу о штурме Капитолия.