Вашингтон, 14 октября, 2022, 16:20 — ИА Регнум. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси была готова напасть на бывшего президента Дональда Трампа в день штурма Капитолия и нести ответственность за последствия. Об этом она заявила на видео, снятом во время протестов сторонников Трампа в Вашингтоне в январе 2021 года.

Gage Skidmore Нэнси Пелоси

«Если он придёт, я его вырублю. Я этого ждала. За то, что он пересечёт границы Капитолия, я его вырублю. И я сяду в тюрьму, но я буду счастлива», — заявила Пелоси на видео, которое опубликовал телеканал CNN.

Отмечается, что незадолго до этого Трамп призывал своих сторонников идти к Капитолию. Об пообещал им протестовать вместе. Пелоси в это время находилась в здании в переговорной комнате.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 января 2021 года толпа сторонников Трампа ворвалась в здание конгресса, чтобы сорвать утверждение результатов президентских выборов, на которых победил Джо Байден.

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