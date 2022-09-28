Вашингтон, 28 сентября, 2022, 17:18 — ИА Регнум. Суд в США осудил по семи уголовным статьям участника беспорядков в Капитолии 6 января 2021 года Кайла Фицсаймонса, совокупный приговор которого составил 91 год заключения за нападение на полицейского и препятствование работы Капитолия, сообщает 28 сентября UPI.

(сс) Tyler Merbler Штурм Капитолия США

Мужчину признали виновным в «четырех случаях нападения, сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов, включая два случая применения опасного оружия или нанесения телесных повреждений; одном случае вмешательства в работу сотрудника правоохранительных органов во время гражданских беспорядков и одном случае применения физического насилия в здании или на территории правительства».

Отмечается, что во время беспорядков Фицсаймонс снял противогаз с офицера, чтобы другой участник беспорядков распылил на сотрудника правоохранительных органов химический ирритант, затем Фицсаймонс снова застегнул маску таким образом, чтобы ирритант остался внутри.

Напомним, ранее известный американский радиоведущий Марк Левин осудил Демократическую партию за политизацию беспорядков в Капитолии 6 января и заявил, что расследование причин и обстоятельств данных событий, которое проводит специально созданный комитет палаты представителей, похоже «на те расследования, которые проводил Иосиф Сталин».