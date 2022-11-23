Вашингтон, 23 ноября, 2022, 23:46 — ИА Регнум. Министерство юстиции США планирует вызвать на допрос бывшего вице-президента Майка Пенса в рамках уголовного расследования, связанного с тем, как экс-президент Дональд Трамп пытался остаться у власти после проигрыша на выборах 2020 года, сообщает 23 ноября Reuters со ссылкой на источники.

Michael Vadon Майк Пенс

Пенс готов рассмотреть запрос минюста, так как считает, что это дело отличается от политизированного разбирательства комитета палаты представителей США, который также расследует беспорядки на Капитолийском холме 6 января 2021 года, сообщает издание.

Федеральный прокурор Томас Уиндом связался с командой Пенса за несколько недель до того, как 18 ноября генеральный прокурор США Меррик Гарланд назначил специальный совет для надзора за расследованием 6 января. При этом Гарланд постановил, что расследование по поводу найденных в поместье Трампа секретных документов будет курировать отдельный совет.

Напомним, что ранее Пенс заявил, что считает, что Трамп ошибается насчет того, что президентские выборы 2020 года были сфальсифицированы.