Вашингтон, 22 октября, 2022, 07:01 — ИА Регнум. Ошибкой может посчитать большая часть жителей США возможный отказ экс-американского лидера Дональда Трампа давать показания по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года. Такое заявление сделал действующий глава Белого дома Джозеф Байден в вышедшем 21 октября интервью телеканалу MSNBC.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

По мнению Байдена, часть американцев может назвать решение Трампа об отказе давать показания великолепным, но большая часть скажет, что это ошибка.

Напомним, спецкомитет палаты представителей Конгресса США, расследующий обстоятельства дела о штурме Капитолия, направил Трампу повестку с требованием передать все имеющиеся документы по данному делу и ответить на вопросы законодателей. Отказ явиться по повестке расценивается в США как неуважение к Конгрессу и может закончиться тюремным заключением.