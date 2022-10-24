Вашингтон, 24 октября, 2022, 03:56 — ИА Регнум. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси считает экс-президента Дональда Трампа «слишком трусливым» для участия в слушаниях спецкомитета по расследованию штурма Капитолия 6 января 2021 года, сообащет 24 октября Reuters.

Paladin for Congress Нэнси Пелоси

«Я думаю, что он недостаточно мужественен, чтобы явиться. Я не думаю, что его адвокаты захотят, чтобы он явился, потому что ему придется давать показания под присягой», — указала Пелоси в интервью для MSNBC.

Политик также добавила, что Трамп будет «недомужчиной», если не явится на слушания.

Ранее Трамп заявил, что специальный комитет палаты представителей Конгресса США, расследующий январский штурм Капитолия, пытается помешать его участию в президентских выборах в 2024 году.