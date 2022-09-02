Вашингтон, 2 сентября, 2022, 17:44 — ИА Регнум. Экс-советник Белого дома Пат Чиполлоне, служивший при экс-президенте США Дональде Трампе, 2 сентября явился в федеральный суд для дачи показаний перед комиссией, расследующей беспорядки на Капитолийском холме 6 января 2021 года, сообщает Reuters.

(сс) Tyler Merbler Штурм Капитолия США

Ожидается, что помимо Чиполлоне показания также должен дать Пат Филбин, служивший при Трампе заместителем советника Белого дома.

Чиполлоне и Филбин станут самыми высокопоставленными среди свидетелей в деле о беспорядках в Капитолии, которые уже дали показания.

Ранее комиссия пригрозила последствиями за нежелание участвовать в расследовании бывшему главе администрации Дональда Трампа Марку Медоузу.