Вашингтон, 2 сентября, 2022, 17:34 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп оказывает финансовую помощь некоторым из его сторонников, принявших участие в беспорядках на Капитолийском холме 6 января 2021 года, и в случае его переизбрания президентом в 2024 году планирует благосклонно смотреть на идею помилования тех, кто был обвинен в уголовных преступлениях за участие в этой акции протеста, сообщает 2 сентября Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Я буду очень, очень благосклонно смотреть на полное помилование. Если я решу баллотироваться и если я выиграю, я очень серьезно обдумаю возможность помилования, полного помилования», — заявил Трамп.

Напомним, 6 января 2021 года тысячи сторонников Дональда Трампа ворвались в Капитолий, чтобы помешать Конгрессу подтвердить победу нынешнего президента Джо Байдена.