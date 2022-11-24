Хелена, США, 24 ноября, 2022, 05:31 — ИА Регнум. Житель американского штата Монтана Джошуа Хьюз был приговорен судом к трем годам и двум месяцам тюрьмы за участие в беспорядках, которые произошли 6 января 2021 года у стен Конгресса США, 23 ноября передал телеканал ABC News.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Согласно материалам расследования, мужчина был одним из первых, кто незаконно проник в Капитолий. Хьюз также должен выплатить компенсацию в размере $2000.

Подсудимый и его брат — Джерод Хьюз — в августе признали себя виновными в воспрепятствовании официальному разбирательству. Приговор Джероду Хьюзу должен быть вынесен 6 января 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября бывший глава Белого дома Дональд Трамп призвал американский суд признать недействительной повестку, которая обязывает его дать показания в Конгрессе США по делу о беспорядках в январе 2021 года у стен Капитолия.

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