Вашингтон, 2 сентября, 2022, 10:18 — ИА Регнум. В Соединённых Штатах суд постановил самый суровый приговор из ранее вынесенных по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года. На скамье подсудимых оказался бывший офицер полиции Нью-Йорка Томас Вебстер. Об этом 2 сентября сообщает телеканал NBC News.

George Hodan Суд

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Согласно обвинительному заключению, в ходе беспорядков подсудимый напал на сотрудника правоохранительных органов с древком от флага, повалил его и попытался сорвать противогаз.

Суд присяжных признал Уэбстера виновным, отказавшись считать его действия самозащитой. Кроме того, экс-полицейский был уличён в даче ложных показаний. Ранее мужчина утверждал, что пытался помочь офицеру, а не нападал на него.

Федеральный прокурор затребовал для подсудимого 17 лет и шесть месяцев лишения свободы, однако суд приговорил бывшего полицейского к десяти годам тюремного заключения.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа в США за участие в беспорядках на Капитолийском холме 6 января 2021 года был осуждён член ультраправой группировки «Три процента». Суд приговорил его к более чем семи годам тюремного заключения. Речь идёт о Гайе Реффитти из Вайли, штат Техас, который в марте был признан присяжными виновным по пяти уголовным обвинениям, включая проникновение с оружием на территорию Капитолия и препятствование официальному разбирательству.

Напомним, 6 января 2021 года сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года президентских выборов.