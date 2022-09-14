Вашингтон, 14 сентября, 2022, 16:06 — ИА Регнум. В Соединенных Штатах может начаться гражданская война из-за попыток членов Демократической партии приравнять штурм Капитолия сторонниками бывшего президента Дональда Трампа с терактами 11 сентября. Об этом 14 сентября заявила экс-кандидат в президенты США, экс-конгрессмен Тулси Гэббард.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Это омерзительно и возмутительно слышать, как эти люди говорят то, что они говорят, сравнивая наших соотечественников-американцев с террористами. Более того, они буквально заявили о том, что те хуже террористов Аль-Каиды (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — цитирует ее РИА Новости.

Она заявила о недопустимости подобных сравнений независимо от того, кто их озвучивает.

«Это демонстрирует то, как далеко они готовы зайти, толкая нашу страну на грань гражданской войны, демонизируя наших соотечественников-американцев», — отметила Гэббард.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Комитета по разведке Сената демократ Марк Уорнер сравнил теракты 11 сентября 2001 года со штурмом Капитолия 6 января 2021 года.