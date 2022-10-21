Вашингтон, 21 октября, 2022, 19:16 — ИА Регнум. Суд в США приговорил политического консультанта Стивена Бэннона, работавшего помощником экс-президента США Дональда Трампа, к четырем месяцам тюремного заключения за отказ сотрудничать с законодателями, расследующими беспорядки на Капитолийском холме 6 января 2021 года, сообщает 21 октября Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Стивен Бэннон

Бэннону ранее были предъявлены обвинения в неуважении к Конгрессу в связи с тем, что он отказался предоставить свидетельские показания спецкомитету палаты представителей США. Большое жюри присяжных также обвинило Бэннона в связи с отказом явиться по повестке спецкомитета.

При этом сам подсудимый пытался доказать, что запрошенные комитетом материалы были защищены привилегией исполнительной власти, которая позволяет сохранить конфиденциальность некоторых президентских сообщений.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что федеральный суд округа Колумбия отклонил запрос Трампа о блокировке раскрытия архивных сведений по делу о штурме Конгресса США 6 января.