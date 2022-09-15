Вашингтон, 15 сентября, 2022, 09:15 — ИА Регнум. Экс-советник бывшего президента США Дональда Трампа Марк Медоуз передал министерству юстиции США документы, касающиеся штурма Капитолия 6 января 2021 года. Об том со ссылкой на источники сообщает телеканал CNN.

(сс) Tim Evanson Капитолий

Один из собеседников телеканала уточнил, что Медоуз передал в минюст те же данные, которые он направил в комитет палаты представителей США, куда он в 2021 году направил тысячи текстовых сообщений и электронных писем, «прежде чем перестал сотрудничать».

Телеканал отмечает, что предоставленная информация «позволила пролить свет на его отношения в Белом доме, хотя он утаил сотни сообщений, сославшись на привилегии исполнительной власти».

Также сообщается, что Медоуз согласился выполнить требования министерства юстиции США после того, как американское ведомство активизировало свое расследование, связанное с событиями 6 января прошлого года.

Адвокат Мидоуза отказался от комментариев. Министерство юстиции не ответило на запросы CNN о комментариях.

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Как сообщало ИА REGNUM, штурм Капитолия сторонниками бывшего президента США Дональда Трампа произошёл 6 января 2021 года. Люди ворвались в здание Капитолия, где проходило заседание по утверждению итогов выборов главы государства. В ходе беспорядков погибли пять человек. Для расследования обстоятельств произошедшего был создан спецкомитет палаты представителей Конгресса США.

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В начале сентября в Соединённых Штатах суд постановил самый суровый приговор из ранее вынесенных по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года. На скамье подсудимых оказался бывший офицер полиции Нью-Йорка Томас Вебстер. Его приговорили к десяти годам тюремного заключения.