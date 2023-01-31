Задержание основателя Nexta Романа Протасевича
В Белоруссии объяснили, почему Сапеге отказали в помиловании
Гражданка России Софья Сапега, осуждённая в Белоруссии, получила отказ в помиловании в силу недостаточности критериев для такого решения. Об этом 31 января сообщила журналистам замглавы администрации президента Белоруссии Ольга Чуприс. «Отказано совершенно законно. Здесь никаких исключений или...
31 января 2023
Комиссия о помиловании в Минске отклонила прошение гражданки России Сапеги
Гражданке России Софье Сапеге, которая в Белоруссии была приговорена судом к шести годам тюремного заключения, отказано в помиловании. Об этом 10 января сообщил её отчим Сергей Дудич. Читайте также: Отбывающая наказание в Белоруссии Сапега написала прошение о помиловании По его словам, такое...
10 января 2023
Канада не выдала визы белорусской делегации для заседания по Ryanair
», — приводит РИА Новости славы главы белорусского МИД. Ранее по теме: ICAO распространила отчёт об инциденте с посадкой самолёта Ryanair в Минске По его мнению, другая сторона опасается услышать конкретные аргументы в опровержение домыслов, представленных ранее в докладе. Как сообщало ИА REGNUM...
26 сентября 2022
Россиянку, осуждённую за клевету на Лукашенко, освободили из колонии
Осуждëнная за клевету на президента Белоруссии Александра Лукашенко гражданка России Ирина Викхольм 1 сентября освободилась из Гомельской колонии. С учëтом времени, проведенного в СИЗО, она полностью отбыла срок. После выхода на свободу ее депортировали в Россию. Об этом сообщает издание «Зеркало»...
3 сентября 2022
Песков прокомментировал подачу Сапегой прошения о помиловании
В случае с поданным гражданкой РФ Софьей Сапегой, осужденной на шесть лет колонии в Белоруссии, прошением о помиловании необходимо дождаться решения белорусского президента Александра Лукашенко, которому была направлена эта просьба. Об этом 27 июня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий...
27 июня 2022
Отбывающая наказание в Белоруссии Сапега написала прошение о помиловании
Гражданка России Софья Сапега, которая осуждена на шесть лет колонии в Белоруссии, написала прошение о помиловании на имя белорусского президента Александра Лукашенко. Об этом 27 июня сообщил адвокат семьи Антон Гашинский. «На прошлой неделе адвокат завез подготовленное прошение для Софьи, чтобы...
27 июня 2022
Сапега может подать прошение о помиловании — МИД России
», — пояснили в беседе с РИА Новости во внешнеполитическом ведомстве. Ранее по темее: Приговор гражданке РФ Сапеге в Белоруссии вступил в силу В МИД добавили, что рассмотрение подобных обращений входит в компетенцию президента Белоруссии, и при принятии подобных решений, как показывает практика...
16 июня 2022
Осужденная гражданка РФ Сапега начала отбывать срок в колонии Гомеля
Гражданка России Софья Сапега, которая ранее была осуждена судом в Гродно по семи статьям УК Белоруссии на шесть лет тюрьмы, начала отбывать срок в Гомельской женской колонии. Об этом 7 июня сообщает незарегистрированный в республике правозащитный центр «Весна» в своем телеграм-канале (материалы...
7 июня 2022
Песков не исключил, что Путин и Лукашенко обсудят вопрос о Сапеге
В случае, если президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко, которые регулярно контактируют, пожелают обсудить тему осужденной в Белоруссии гражданки РФ Софьи Сапеги, они это сделают. Об этом 6 июня заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Если...
6 июня 2022
Путин и Лукашенко могут обсудить судьбу осуждённой Сапеги
— сказал Песков. Ранее Софья Сапега была осуждена в Белоруссии на 6 лет тюрьмы. Она была признана виновной по статьям об умышленных действиях по возбуждению социальной вражды, а также о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, судей, прокурорских работников...
6 июня 2022
В деле экс-подруги Протасевича оказалось больше двух сотен потерпевших
Суд в Белоруссии признал потерпевшими по уголовному делу гражданки России Софьи Сапеги 223 человека. Об этом сообщает белорусское издание «Зеркало». 78 из 223 потерпевших Сапега должна выплатить денежную компенсацию морального вреда. Общая сумма компенсации — 167 500 белорусских рублей (чуть больше...
26 мая 2022
Приговор гражданке РФ Сапеге в Белоруссии вступил в силу
Вынесенный Гродненским областным судом приговор в отношении гражданки России Софьи Сапеги, которая ранее была осуждена на шесть лет тюремного заключения, вступил в силу. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба Верховного суда Белоруссии в своем телеграм-канале. «Приговор Гродненского областного суда...
25 мая 2022
Приговор гражданке РФ Сапеге будет оглашен 6 мая в Гродно
В пятницу, 6 мая, произойдет оглашение приговора гражданке РФ Софье Сапеге в Гродненском областном суде. Об этом 4 мая сообщает агентство БелТА со ссылкой пресс-секретаря суда Павла Варейко. При этом судебное разбирательство по уголовному делу в отношении Сапеги началось 28 марта и велось в...
4 мая 2022
В Белоруссии начнётся судебный процесс по делу гражданки РФ Софии Сапеги
Рассмотрение уголовного дела в отношении гражданки России Софии Сапеги, которую обвиняют по семи статьям уголовного кодекса Белоруссии, начнётся в областном суде города Гродно. Об этом 28 марта сообщает ТАСС. Судебное заседание начнётся 28 марта в 10:30 мск. Сапега обвиняется в разжигании...
28 марта 2022
Гражданка РФ Софья Сапега предстанет перед судом в Гродно
Судебное разбирательство по делу гражданки России Софьи Сапеги, которую в Белоруссии обвиняют по семи статьям Уголовного кодекса республики, начнётся 28 марта. Заседания будут проходить в белорусском Гродно. Об этом сообщил её отчим Сергей Дудич. «Судебный процесс по делу начнётся 28 марта», —...
22 марта 2022
Лукашенко назвал «безмозглой» политику Киева в отношении Минска
Украина закрыла небо для белорусских самолётов, но такая политика — это «безмозглость», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с украинским политическим деятелем Александром Морозом. Слова белорусского лидера приводит 14 февраля его пресс-служба. Следите за развитием событий в...
14 февраля 2022
Хитрый ход Лукашенко: «террорист» Протасевич на острие атаки
КГБ Белоруссии не снял обвинений с бывшего белорусского оппозиционера Романа Протасевича в терроризме, позволив ему обратиться в суд на ирландскую авиакомпанию Ryanair — ту самую, из-за вынужденной посадки «Боинга» которой в минском аэропорту 23 мая 2021 года был арестован сам Протасевич и его...
4 февраля 2022
Генпрокуратура Белоруссии обвинила варшавского судью в «экстремизме»
«Генеральная прокуратура Республики Беларусь возбудила уголовное дело в отношении судьи Окружного суда г. Варшавы Дариуша Любовского за разжигание национальной вражды и социальной розни», — сообщила вечером 1 февраля пресс-служба генпрокуратуры Белоруссии. По мнению белорусских правоохранителей, по...
1 февраля 2022
Польша отказалась выдать Белоруссии редактора Nexta
Окружной суд Варшавы рассмотрел запросы Генпрокуратуры Белоруссии об экстрадиции редактора телеграм-канала Nexta Степана Путило и 26 января постановил отказать в выдаче. В защиту белорусского блогера выступила польская прокуратура, и суд согласился с её доводами об отсутствии юридических оснований...
27 января 2022
Из террористов в правозащитники: Лукашенко повысил Протасевича
«Экс-боевик неонацистского батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), экс-самый разыскиваемый террорист Белоруссии и главред Нехты Роман Протасевич теперь — белорусский системный правозащитник. Головокружительная карьера», — прокомментировал распространённое 23 января...
24 января 2022